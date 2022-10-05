منصة لتأهيل المقبلين على الزواج قريباً

استعرض الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي لسياسات الأسرة للعام الجاري، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، حصة بنت عيسى بوحميد، أبرز المستجدات المتعلقة بالمنصة الموحدة لتأهيل المقبلين على الزواج، وأحدث ما يتصل بمشروع قرار ترخيص العاملين في مجال الاستشارات الأسرية، الذي تسعى الوزارة لإنجازه خلال الفترة القريبة المقبلة. وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء المجلس التنسيقي من مختلف الوزارات والدوائر والهيئات المحلية المعنية بالأسرة، التحديات التي تواجه الأسرة في ظل الظروف والمستجدات المحيطة، وأهمية الاستناد إلى منصة موحدة للبحوث والدراسات يستعين بها جميع أعضاء المجلس للحصول على البيانات المطلوبة في ما يخص الأسرة.

وأكدت بوحميد ضرورة العمل المشترك بين مختلف الجهات، لتعزيز الاستفادة من التجارب التي تقوم بها المؤسسات ذات العلاقة بالأسرة والمجتمع، ونقلها لبقية الأعضاء، لتعم الفائدة على أفراد الأسرة والمجتمع في مختلف إمارات الدولة. وخلال الاجتماع، عرضت بوحميد ما تضمنته المنصة الموحدة لتأهيل المقبلين على الزواج، في وزارة تنمية المجتمع، حيث تمت مناقشة بعض المقترحات التي تدعم الترويج للبرنامج وتعزّز استدامته.

كما عرضت نبذة عن يوم الأسرة الخليجية، وتطرقت إلى أهمية المشاركة الفاعلة لجميع أعضاء المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة في الدولة، في هذا اليوم الذي يوافق 14 سبتمبر من كل عام، والذي تم اعتماده بدءاً من العام الجاري، وعُقد خلال الشهر الماضي في السعودية، وحظي بمشاركة لافتة من الإمارات.

وفي ما يتعلق بمسألة «تحديات الأسرة»، تم طرح بعض الأسئلة على أعضاء المجلس، للاطلاع على وجهات نظرهم وتجاربهم حولها، وعليه تم التطرق لمختلف التحديات وسبل الدعم المقدمة من قبل أعضاء المجلس وأهمية دور الدراسات والبيانات في وضع السياسات والحلول الاستباقية بما يعزّز استقرار الأسرة وجودة حياة أفرادها.