طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- ان حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 17:35 والمد الثاني عند الساعة 07:12 و الجزر الأول عند الساعة 12:17 والجزر الثاني عند الساعة 00:12.