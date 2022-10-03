أحمد بن محمد يشهد افتتاح الدورة الـ 20 لـ «منتدى الإعلام العربي»

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يشهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم افتتاح «منتدى الإعلام العربي»، الذي يحتفل في هذه الدورة بمرور 20 عاماً على انطلاقه، ويُقام في مدينة جميرا - دبي على مدار يومي 4-5 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 3000 من المسؤولين الحكوميين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكُتّاب والمفكرين والمعنيين بقطاع الإعلام على امتداد العالم العربي، ضمن الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.

كما يشهد سموه حفل توزيع جوائز الإعلام العربي، في دورتها الـ21، حيث سيتم تكريم الفائزين بجوائز الفئات المتضمنة في كل من: «جائزة الصحافة العربية» و«جائزة الإعلام المرئي» و«جائزة الإعلام الرقمي» من مختلف أنحاء العالم العربي، كذلك تكريم «شخصية العام الإعلامية» والتي يتم منح جائزتها بقرار من مجلس إدارة الجائزة لشخصية أسهمت في إثراء المشهد الإعلامي العربي.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ترحيبه بجميع ضيوف المنتدى والإعلاميين المشاركين من مختلف الدول العربية الشقيقة وكذلك القيادات الإعلامية العالمية المشاركة في المنتدى مع احتفاله بمرور 20 عاماً على انطلاق أولى دوراته، مؤكداً سموه أن دبي حرصت طوال تلك الفترة على تهيئة الظروف كافة لإنجاح هذا الحوار السنوي، بكل ما يحمله من قيمة وأثر في تحليل الأوضاع الإعلامية وربطها بالتحولات المحيطة على الصعيدين الإقليمي والدولي، سعياً لوضع تصورات تعين على دفع مسيرة التطوير الإعلامي قدماً انطلاقاً من دبي، التي طالما عملت على إطلاق المبادرات والمشروعات الداعمة للإعلام لتمكينه من القيام برسالته في خدمة الإنسان العربي أينما كان.

ودعا سموه المشاركين إلى طرح ما يملكون من تجارب ناجحة وأفكار خلّاقة على طاولة النقاش من أجل تعميم الفائدة وتعزيز التعاون في النهوض بإعلام المنطقة العربية على وجه العموم، واكتشاف مساحات جديدة للتطوير سواء في نطاقه التقني أو على صعيد الكادر البشري والمواهب الإعلامية، ولاستحداث المزيد من السبل لتخريج أجيال جديدة من الكوادر الإعلامية العربية القادرة على ريادة التطوير، بامتلاك زمام التكنولوجيا وتسخيرها على نحو يعزز تنافسية الإعلام العربي، ويكسب المُنتّج الإعلامي العربي مكانة مرموقة على خارطة الإعلام العالمية.

وستتواصل أعمال المنتدى على مدار يومين من النقاش المتخصص ضمن عدد من الجلسات الرئيسة والنقاشية وجلسات الـ20 دقيقة إضافة إلى ورش العمل، والتي سيتم من خلالها استعراض عدد كبير من الموضوعات المتعلقة بقدرة الإعلام على تقديم رسالة نافعة تعين العالم العربي على مواجهة ما يحيط به من تحديات، ويعزز فرصه في المستقبل.

وكان نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لمنتدى الإعلام العربي، قد أعلن في وقت سابق عن تفاصيل أجندة الدورة الـ20 للحدث الإعلامي الأكبر والأهم من نوعه في المنطقة، حيث جاءت الأجندة على قدر كبير من التنوع لمناقشة طيف واسع من الموضوعات الحيوية المتعلقة بشعار المنتدى العام الجاري «مستقبل الإعلام» حيث يتناول النقاش مختلف قطاعات الإعلام من شتى الجوانب، بمشاركة نخبة من المتحدثين.

أحمد بن محمد:

■ «الحوار هدفه تحديد متطلبات التطوير على مستوى التكنولوجيا والمواهب الإعلامية وإيجاد السبل الكفيلة بتعزيز تنافسية الإعلام العربي».

جوائز الإعلام العربي

يتم خلال حفل توزيع جوائز

الإعلام العربي في دورتها

الـ21، تكريم الفائزين

من مختلف أنحاء العالم

العربي بجوائز الفئات المتضمنة

في كل من:

■ جائزة الصحافة العربية.

■ جائزة الإعلام المرئي.

■ جائزة الإعلام الرقمي.