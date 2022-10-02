الإمارات توفر للأجانب 10 خيارات للإقامة ابتداءً من اليوم

تدخل منظومة التأشيرات المحدثة، التي أعلنت عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اليوم حيز النفاذ، إذ توفر للأجانب 10 خيارات للإقامة التي تراوح مدتها بين سنتين و10 سنوات قابلة للتجديد، وهي الإقامة الذهبية، والإقامة الخضراء، والإقامة الافتراضية، وإقامة المتقاعدين، وإقامة العمل، والإقامة للدراسة، وإقامة مالك العقار.

كما تصدر تصريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة، وتصريح إقامة زوجات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، إضافة إلى تصريح إقامة للحالات الإنسانية التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الهيئة.

وأعلنت الهيئة، أخيراً، عن الاستغناء عن نظام الكفيل كلياً، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، وستكون هناك مرونة كبيرة في تلقي الخدمات والحصول على التأشيرة في زمن قياسي، فضلاً عن زيادة مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة من شهر إلى ستة أشهر.

وتتيح الإمارات التأشيرة الذهبية، وهي إقامة طويلة الأمد، لمدتين، خمس أو 10 سنوات، لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين في القدوم إليها، وتمكنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة، دون الحاجة لضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية.

وتشمل فئات المستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.

وتتضمّن مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية، أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها ومزايا لأفراد الأسرة، تسمح لهم بالبقاء في الدولة طوال مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

كما توفر الإقامة الخضراء، سواء للعمل الحر أو للمستثمر، وهي نوع من تأشيرات الإقامة المستحدثة، وتتيح لحاملها الإقامة في الدولة لمدة خمس سنوات، دون الحاجة لضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون الإقامة قابلة للتجديد عند انتهاء صلاحيتها.

واستحدثت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب تصريح إقامة الأجنبي المتقاعد من دون ضامن، ولمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد وفقاً للشروط ذاتها التي منحت بموجبها.

كما استحدثت حكومة دولة الإمارات تصريح إقامة العمل الافتراضي، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يمكّن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية، والبقاء فيها لمدة سنة، وممارسة وظيفته الافتراضية، وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.

كما تصدر «تأشيرة طالب» للطلبة الدوليين القادمين من الخارج للالتحاق بالجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، أو الطلبة المقيمين في الدولة على إقامة ذويهم أو أقاربهم، ويرغبون في متابعة دراستهم في الجامعات والمعاهد العليا المختلفة.

كما نصت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة على منح الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل، إقامة للعمل وفقاً لثلاثة شروط، أولاً إذا كانت جهة الاستقدام إحدى جهات القطاع العام الاتحادي أو المحلي، وتصدر الهيئة تصريح الإقامة بعد تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبي، ثانياً إذا كانت جهة الاستقدام خاضعة للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، أو كانت من فئة عمالة الخدمة المساعدة، وجب الحصول على تصريح وزارة الموارد البشرية والتوطين، وثالثاً إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الجهات المستثناة من كل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو من شرط الحصول تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، تصدر الهيئة تصريح الإقامة بعد تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبي.

كما يتم إصدار تصريح إقامة للأجنبي مالك العقار من دون ضامن أو مستضيف ضمن شروط.

8 أنواع من تأشيرات الزيارة

حددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب ثمانية أنواع من التأشيرات للزيارة المؤقتة التي يجوز منحها للأجانب لدخول الدولة، سواء لسفرة واحدة أو لسفرات عدة، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة.

وتصنف التأشيرات حسب الغرض من الزيارة، وهي: السياحة، زيارة قريب أو صديق، مهمة عمل، استكشاف فرص العمل، استكشاف فرص تأسيس الأعمال، العلاج، الدراسة أو التدريب أو التأهيل، تأشيرة المجاملة.

ويتم منح هذه التأشيرات من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبعد موافقة الجهات المختصة، كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه إصدار تأشيرة الزيارة لأغراض أخرى لم تذكر، شريطة التوثق من جدية الغرض من القدوم للدولة.

• «الإقامة الافتراضية» تمكّن الأجنبي من دخول الدولة، والبقاء فيها لمدة سنة، وممارسة وظيفته الافتراضية.