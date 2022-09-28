توسع

دعا ذوو أطفال في أبوظبي إلى التوسع في قبولهم في مراكز تحفيظ القرآن بالإمارة، مشيرين إلى أن المراكز أغلقت باب التسجيل بعد ساعة من فتحه، إثر اكتمال العدد.

مخالفة

فوجئ مالك مركبة بمخالفة قدرها 600 درهم محررة من إحدى البلديات، دون أن يُرفَق بها تفسير لطبيعة المخالفة أو سببها، مناشداً ضرورة توضيح مثل هذه الأمور حتى يتفاداها لاحقاً.

مواقف

لجأ أحد المراكز التجارية في دبي إلى فرض رسوم على مواقف السيارات، بسبب قيام روّاد لنادٍ صحي مجاور بإيقاف مركباتهم فيها باستمرار. واشترط المركز شراء منتجات لا تقل عن 50 درهماً مقابل الوقوف مجاناً.

سلاسة

تراجعت أعداد المتعاملين حضورياً لدى محكمة الأحوال الشخصية في دبي بشكل لافت، في ظل استخدام تقنيات التقاضي والخدمات عن بُعد، ما أسهم في تخفيف الضغط على مقر المحكمة.

مدارس

دعا ذوو طلبة في مدارس خاصة إلى تشديد الرقابة على ما يتم تدريسه للطلبة داخل الصفوف، والتأكد من عدم التطرّق إلى موضوعات غير مقبولة اجتماعياً.

أسعار

لاحظ متسوّقون في أبوظبي وجود فرق سعر يصل إلى الضعف بين المنتجات المعروضة بمراكز التسوّق، ومثيلاتها في المحال الأخرى، من دون سبب واضح.

صيانة

اشتكى قاطنون في مجمع غروب مردف السكني من عدم الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للخدمات المشتركة في المجمع، مطالبين الشركة التي تتولى الإدارة بتحسين وزيادة الخدمات المقدمة، خصوصاً مع ازدياد أعداد المستأجرين خلال الفترة الأخيرة.

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