رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة جلسة مباحثات رسمية في قصر العلم العامر في العاصمة العمانية مسقط.



وبحث الجانبان خلال الجلسة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما ويسهم في تعزيز التنمية والازدهار لشعبيهما انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين وروابط المحبة ووشائج القربى التي تجمع شعبيهما الشقيقين.



و في مستهل الجلسة رحب جلالة السلطان هيثم بن طارق بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق معرباً عن سعادته بهذا اللقاء واعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.



من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته البالغة بزيارة السلطنة ولقاء أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .. مقدراً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق .. متمنياً للسلطنة وشعبها الشقيق كل خير ونماء وتقدم.



و بحث الجانبان تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية ودفعها إلى الأمام بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة.



وناقش سموه وجلالة سلطان عمان مجمل التطورات الخليجية و العربية و الدولية و القضايا محل الاهتمام المشترك.



و بعد انتهاء جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين .. عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة جلسة ثنائية خاصة.



حضر جلسة المباحثات الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم كلاً من..سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة و معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي جبر محمد السويدي وزير دولة في ديوان الرئاسة و سعادة محمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان وسعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة و اللواء الركن خليفة راشد جمعة الهاملي المرافق العسكري لصاحب السمو رئيس الدولة.



فيما حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني..صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وصاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد المبعوث الخاص لجلالة السلطان وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس بعثة الشـرف ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي سلطان بن سالم الحبسـي وزير المالية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفـي وزير الطاقة والمعادن وسعادة الدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.