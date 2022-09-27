"التوطين" تحدد إجازة القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجازة العاملين في القطاع الخاص بالدولة، بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على شبكة "تويتر" أن يوم السبت الموافق 8 أكتوبر، 12 ربيع الأول 1444، إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة.
بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022 ، 12 ربيع الأول 1444، إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الإمارات. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/TSB9ixvc6g— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 27, 2022
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news