362 مليار درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات وعُمان

بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان خلال الفترة من 2012-2021 أكثر من 362 مليار درهم، مسجلاً معدل نمو بنسبة 98.9% ليصل إلى 46.5 مليار درهم بنهاية 2021، مقابل 23.4 مليار درهم في نهاية عام 2012، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن الصادرات غير النفطية استحوذت على نسبة 33% من إجمالي التجارة غير النفطية خلال السنوات الـ10 الماضية، مسجلة ما قيمته 120 مليار درهم، فيما بلغت حصة إعادة التصدير 45.5% وبقيمة 165 مليار درهم، فيما حازت الواردات على نسبة 21.5% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال الفترة نفسها، مسجلة ما يقارب 77 مليار درهم.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري 24.2 مليار درهم، توزعت بين 8.8 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير، و9.9 مليارات درهم قيمة الصادرات غير النفطية، و5.4 مليارات درهم قيمة الواردات.

وبحسب بيانات تقرير حجم التجارة الخارجية بين البلدين، سجل العام 2013 ارتفاعاً في التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 23% ليصل إلى 28.8 مليار درهم، مقارنة بحجم التجارة في 2012.