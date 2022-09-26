مكالمات

يتلقى قراء باستمرار مكالمات هاتفية من شركات للتداول بغرض الترويج للاستثمار في أسوق المال الدولية، لافتين إلى أنهم طلبوا من مندوبي هذه الشركات عشرات المرات، التوقف عن الاتصال دون جدوى باعتبارها مصدر إزعاج مستمر.

مخلفات

اشتكى سكان في واحة دبي للسيليكون عدم قيام بعض مقتني الكلاب بإزالة المخلفات على الأرصفة وبجوار المباني السكنية، فضلاً عن المسطحات الخضراء وبين الأشجار، مطالبين بفرض غرامات على المخالفين، نظراً لاحتواء تلك المخلفات على جراثيم وتهديدها صحة وسلامة السكان.

فاتورة

اشتكت قارئة تتعامل مع شبكة OSN التي تقدم خدمات تلفزيونية مدفوعة، عدم تزويدها بوسيلة لتسديد آخر فاتورة مستحقة عليها قبل إلغائها الاشتراك منذ خمسة شهور. وقالت إنها اتصلت مراراً بخدمة العملاء طالبة إرسال الفاتورة إلى بريدها الإلكتروني وتحديد وسيلة للدفع، لكنها لم تتلق أي رد.

ترويج

قال متعامل إنه تلقى ست رسائل على «واتس أب»، فضلاً عن مكالمات هاتفية عدة من مندوبين لشركات الاتصالات بغرض الترويج لباقات الإنترنت والتلفزيون، وذلك بعد مرور ثلاث ساعات فقط على توقيعه لعقد إيجار سكني في دبي، متسائلاً عن كيفية حصولهم على بيانات الاتصال الخاصة به.

طعام

نوّه قراء بخدمة بيع الطعام الجاهز في بعض محال السوبر ماركت باعتبارها تسهل عليهم الحصول على وجبات طعام بأسعار معقولة، لكنهم دعوا إلى تشديد الرقابة على جودة ذلك الطعام، بعدما لاحظوا أن بعض الأصناف قديم وغير صالح.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

sekeek@emaratalyoum.com