30 متحدثاً و25 جلسة وفعالية متنوعة ضمن «ملتقى دبي للميتافيرس»

أكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، عمر سلطان العلماء، أن «ملتقى دبي للميتافيرس» الذي تستضيفه دبي هذا الأسبوع يشكل منصة عالمية للمتخصصين في تكنولوجيا المستقبل من مختلف أنحاء العالم لرسم خارطة الفرص والآفاق الواعدة للميتافيرس وتطبيقاته في قطاعات الاقتصاد والحكومات الرقمية والتعاملات الافتراضية والمعرفة الإنسانية لخدمة مجتمعات المستقبل.

وقال العلماء إن الملتقى الأول من نوعه في المنطقة يهدف إلى تبادل الآراء والأفكار حول أهم الحلول الإبداعية والمشاريع الواعدة والقطاعات الرئيسة التي يمكنها توظيف مختلف تطبيقات الميتافيرس لإحداث نقلة نوعية وإيجابية في مسيرة التنمية الاقتصادية والإنسانية في دولة الإمارات والعالم.

ويشارك في جلسات الملتقى الأول من نوعه في المنطقة، والذي أعلن إطلاقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أكثر من 30 متحدثاً من رواد الفكر والباحثين والمتخصصين والخبراء من المنتدى الاقتصادي العالمي و«ميتا» و«باينانس» و«ماستر كارد» و«ذا ساند بوكس» و«بيدو» و«بي دبليو سي» و«إكسنتشر» و«بي سي جي ديجيتال فنتشرز» و«مركز دبي للبلوكتشين» و«ديسنترالاند» وغيرها.

وسيسلط المتحدثون الضوء على أبرز توجهات قطاعات تصميم وبناء عوالم الميتافيرس، والتدريب والتعليم الافتراضي، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الطبية الافتراضية، والفنون، والألعاب الإلكترونية، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات في عالم الميتافيرس، والأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال.

وتشمل فعاليات «ملتقى دبي للميتافيرس» الذي سيتم تنظيمه في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» أبراج الإمارات بدبي يومي 28 و29 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 300 خبير عالمي و40 مؤسسة متخصصة في قطاع الميتافيرس وتقنيات الواقع الافتراضي، أكثر من 25 جلسة وعدد من الحوارات والاجتماعات وورش العمل، تركز على مجالات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية للميتافيرس، ودور الحكومات في تنظيم القطاع وحوكمته، وآفاق تقديم الخدمات مستقبلاً بالاستفادة من الميتافيرس، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى في تطوير تقنيات ومنتجات الميتافيرس وتلبية الطلب المتزايد عالمياً على تطبيقاته التي قد تتجاوز قيمتها خلال 15 عاماً 30 تريليون دولار.

خطط متكاملة لمستقبل الميتافيرس

يشكل ملتقى دبي للميتافيرس أول فعالية متخصصة بهذا القطاع المستقبلي يتم تنظيمها بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «استراتيجية دبي للميتافيرس» في يوليو الماضي، والتي ستضيف أربعة مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وتدعم توفير 40 ألف وظيفة افتراضية بحلول عام 2030، وتستقطب 1000 شركة تتخصص بتقنيات التعاملات الرقمية والميتافيرس، وتعزز موقع دبي ضمن أكبر 10 اقتصادات ميتافيرس في العالم.