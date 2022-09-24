عبدالله بن زايد يلتقي لافروف في مقر الأمم المتحدة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، بحث العلاقات الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الإتحادية في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه التطورات الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا، وفي هذا الصدد جدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تأكيده على استعداد دولة الإمارات التام لدعم كافة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع.

كما بحث سموه ومعالي سيرجي لافروف الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف أسواق الطاقة والغذاء وأهمية استقرارها للاقتصاد العالمي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الإتحادية، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين الصديقين اثمرت العديد من الإنجازات الداعمة لرؤيتهما لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء شعبيهما.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.