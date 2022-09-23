"الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "معا أبدا"

تصدر وسم #الإماراتي_سعودي_والسعودي_إماراتي، قائمة المواضيع الأكثر تداولا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية الذي يصادف اليوم، 23 سبتمبر.

وعبر المغردون من خلال هذا الوسم، ووسمي #هي_لنا_دار، و #معا_أبدا، عن مشاعر الأخوة التي تربط الشعبين، الإماراتي والسعودي، والروابط القوية المتظاصلة على مختلف الأصعدة، والتي تجعل من يومهم عيدا مشتركا.

وهنأ المغردون السعودية وشعبها بيومهم الوطني، متمنين لهم دوام الأمن والأمان والاستقرار والازدهار الذي تعيشه المملكة الآن، فقال أحد المغردين: "كل عام و المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بخير وعز وفخر ودوام الأمن والأمان".

وقال آخر: "كل عام و انتم بالف خير أيها الشعب السعودي.. كل عام والمملكة في أمن وامان واستقرار وعز تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده".

كما أكد مغردون على الروابط المتينة التي تجمع الشعبين الإماراتي والسعودي، وأهمها رابط الأخوة، الذي يجعل من الشعبين شعبا واحدا له أهداف مشتركة، وفرحة مشتركة، وعز مشترك، فقال أحد المغردين: "نشارك الأشقاء في المملكة العربية السعودية فرحتهم بيومهم الوطني 92 .. عيد الشعب السعودي عيدنا تجمعنا وحدة الهدف والتاريخ والمصير تحت راية واحدة وقيادة رشيدة ".

وقال آخر: "علاقة الإمارات والسعودية لا تحتاج إلى شهادة.. هذه العلاقة علامة فارقة تميزهم عن سواهم، علاقة أخوة وروابط مشتركة منذ الأزل تجمع الشعبين.. كل عام وشعب المملكة بألف خير.. يومكم يومنا.. وعزكم عزنا.. وفرحكم فرحنا..".

من جانبهم شارك مغردون صورا لأبنائهم، من مختلف الإمارات، وهم يحتفلون في مدارسهم باليوم الوطني السعودي، فنشر أحدهم صورة لابنه وعلق عليها: "ما أجمل الفرحة بوجوه الطلبة والطالبات في دولة الإمارات العربية المتحدة ؛وهم يحتفلون اليوم باليوم الوطني السعودي..رافعين علم التوحيد..ومرتدين الملابس الخضراء..ومنشدين السلام الوطني السعودي..ومهنئين المملكة حكومة وشعبا".

وفي سياق متصل، هنأت الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على صفحاتها الرسمية في "تويتر"، المملكة بيومها الوطني الـ 92، متمنين لها دوام العزة والرفعة وأن يتحقق لها مزيدًا من التقدم والرخاء.