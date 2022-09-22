شرطة أبوظبي تدعو الأهالي إلى حماية الأبناء من «الألعاب العنيفة»

دعت شرطة أبوظبي الأهالي إلى حماية الأبناء من استخدام الألعاب الإلكترونية العنيفة، التي تُحرّض الأطفال والمراهقين على العدوانية وارتكاب الجرائم، مشيرة إلى أن الألعاب الإلكترونية العنيفة تترك على الأطفال آثاراً نفسية وخيمة، قد تصل إلى حد الإدمان وفرض حالة من العزلة والانفصال عن الواقع. وأشارت إلى أن الأطفال في كثير من الأحيان يقومون بتقليد ما يشاهدونه، ويصبح العنف بالنسبة لهم وسيلة للتسلية، ما يسهم في زيادة رغبتهم في التنمر على أطفال آخرين لفظياً وجسدياً، مؤكدةً ضرورة قيام الآباء بدورهم المهم في متابعة أطفالهم ومراقبتهم والتدخل في اختيار الألعاب والتطبيقات الإلكترونية ذات المحتوى الجيد وغير الضار.