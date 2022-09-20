"دبي العطاء" تقدم 6 حلول لصياغة مشهد التعليم من أجل البشرية



كشفت دبي العطاء، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة، النقاب عن تقرير "إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل البشرية والكوكب" خلال قمة تحويل التعليم (TES) التابعة للأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع مفوضية التعليم.

هذا وقد تم تنظيم القمة ضمن الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بدعوة من معالي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لمعالجة مخاطر الأزمة الصامتة التي تعصف بالتعليم. ومنح هذا التجمع العالمي فرصة فريدة للارتقاء بمكانة التعليم ليتصدر جدول الأعمال السياسي العالمي للقمة وحشد العمل وتعزيز الطموح والتضامن وتوفير الحلول لتعويض الخسائر التي مني بها قطاع التعلم من جراء الجائحة. وتم تقسيم جدول أعمال القمة على مدار ثلاثة أيام، وهي: يوم التعبئة، يوم الحلول ويوم القادة.

وتم كشف النقاب عن تقرير "إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل البشرية والكوكب" في يوم "الحلول"، والذي يقدم ستة حلول ملموسة في قطاع التعليم من شأنها مواءمة التفكير والعمل عبر القطاعات المختلفة وعلى مستوى الأطراف الفاعلة، إلى جانب دمج النتائج والتوصيات الرئيسية الناتجة عن المحادثات التي جرت خلال قمة "ريوايرد" (RewirEd Summit) في إكسبو 2020 دبي في ديسمبر الماضي. هذا وقد ساهمت التوصيات الرئيسية الواردة في هذا التقرير في مسارات العمل الخمسة ونتائج قمة تحويل التعليم بشكل عام.

وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء الدكتور طارق محمد القرق "على مدى الخمسة عشر سنة الماضية، سعت دبي العطاء جاهدة لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التعليم وتنفيذ الحلول التي ستمكن البلدان من الاستفادة من التعليم باعتبار أنه يجب أن يكون العنصر الأبرز لتحقيق التوازن. إلى جانب النجاح البارز لقمة ’ريوايرد‘، فإن خبرتنا الواسعة وشراكاتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع الأطراف الفاعلة العالمية، قد عززت مكانة دبي العطاء الرائدة في مسيرتها الرامية إلى إعادة صياغة مشهد التعليم".

وأضاف القرق: "يعد تقرير ’إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل البشرية والكوكب‘، الذي قمنا بصياغته بالتعاون الوثيق مع مفوضية التعليم، خارطة طريق نحتاجها بشكل عاجل اليوم لتوجيه التعليم نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال منظومة متعددة القطاعات. ويتمثل هدفنا من هذا التقرير في توفير طريقة ملموسة للمجتمع الدولي للمضي قدماً من أجل إعادة إحياء دور التعليم باعتباره عامل تغيير للبشرية".

ويستعرض التقرير رؤية للتحول من خلال التعاون ويوجه دعوة لمختلف الجهات الفاعلة من مختلف القطاعات للعمل معاً في إعادة صياغة أنظمة التعليم لتزويد الأطفال والشباب اليوم بالمهارات والمعرفة والقيم التي يحتاجون إليها للتغلب على تحديات المستقبل المجهول. وفي هذا السياق، يدعو "إطار عمل دبي العطاء لتحويل التعليم العالمي" إلى نهج نظام "مجتمع واحد" لتحويل التعليم. وقد تم اعتماد هذا الإطار من قبل مجتمع التعليم العالمي على نطاق واسع، وتم تسليط الضوء عليه على الموقع الإلكتروني لقمة تحويل التعليم كأداة مرجعية رئيسية للمشاورات الوطنية.

من جانبها قالت الدكتورة ليسبيت ستير، رئيسة مفوضية التعليم: "احتياجات هذا الجيل هائلة ومتشابكة ومتعددة الأوجه، ولذلك تبرز الحاجة إلى توحيد القوى مع القطاعات الأخرى للوفاء بوعودنا من أجل تحقيق السلام والازدهار. لن ننجح ما لم نتمكن من ضمان أن يصبح التعليم جزءاً لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة الأخرى و جعله مكسباً رابحاً. يجب أن نضمن حصول التعليم على مكانه الصحيح في الحوارات حول اقتصادنا وصحتنا وبيئتنا في العالم. وعندما يصبح التعليم موضوعاً أكثر مركزية في محادثات مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ وقمة المستقبل، عندها سنعرف أننا على الطريق الصحيح".