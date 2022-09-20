اعتماد 3 منتسبين لشرطة أبوظبي مخترعين دوليين

اعتمد الاتحاد الدولي للمخترعين "IFIA" عضوية 3 من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحت مسمى مخترع وذلك اعترافًا من الاتحاد الدولي للمخترعين باختراعات منتسبي شرطة أبوظبي وفقًا لمعايير المنظمات العالمية لبراءات الاختراع.

يذكر أن مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي يعقد دوريًا سلسلة من الورش الافتراضية التعريفية لمنتسبيها حول خدمات الملكية الفكرية وكيفية الحصول على مسمى مخترع دولي.

وأكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، سعي شرطة أبوظبي لتحقيق أولوية الريادة المؤسسية عبر الهدف الاستراتيجي المتمثل في "ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل" من خلال دعم ورعاية المبدعين والمبتكرين من كافة الفئات وتوفير البيئة المناسبة والمحفزة لتطوير الابتكارات ذات القيمة المضافة في العمل الشرطي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مما يساهم في تطوير منظومة الملكية الفكرية وبيئة الابتكار والاختراع في دولة الإمارات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة وعضوية دولة الإمارات الكاملة بالاتحاد الدولي للمخترعين "IFIA"لتحقيق أهداف ومبادئ الخمسين ودعم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة.

من جهته أكد العميد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي التزام شرطة أبوظبي بتوفير الدعم والتحفيز اللازم لكافة المنتسبين لتمكينهم من تطوير مهاراتهم وقدراتهم الابتكارية وصولًا إلى تسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم الشرطية، للإسهام في بناء القدرات والمعارف التي من شأنها تعزيز أمن وأمان مجتمع دولة الإمارات.