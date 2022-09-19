«الإمارات اليوم» تحتفي بمسيرة 17 عاماً في خدمة الوطن

17 عاماً مضت على صدور العدد الأول من «الإمارات اليوم».. صحيفة شابة وبفكر معاصر.. انطلقت من قلب دبي، لتنقل بالكلمة والصورة والفيديو معالم النهضة الكبرى والمتسارعة لدولة الإمارات إلى العالم.

صدرت «الإمارات اليوم» بسواعد وطنية شابة، وضعت نُصب عينيها هدفاً واحداً.. خدمة الوطن والمواطن.

وعاماً تلو الآخر.. تمضي الصحيفة في رحلتها الإعلامية، مُسلطةً الضوء على إنجازات الدولة، ورؤى قيادتها الحكيمة، والنجاحات المتوالية لحكومتها على الأرض وصولاً إلى الفضاء.

تدخل «الإمارات اليوم» عامها الـ18، مواكبةً نجاحات الدولة في التطور الرقمي، بمنصات إلكترونية تضم أربعة ملايين متابع نشط من داخل الدولة وخارجها، ومحققةً ما يقرب من 14 مليون قراءة شهرياً لصفحات موقعها الإلكتروني، لتحتل مركزاً متقدماً بين كبريات الصحف العربية، وأكثرها متابعة وشعبية بالعالم العربي.

تبدأ «الإمارات اليوم» عاماً جديداً.. حاملةً تقديراً كبيراً للقارئ الذي منحها ثقته، ووضعها في المركز الأول بين الصحف المحلية العربية الأكثر متابعة في الدولة على منصتي «تويتر» (مليونان و455 ألف متابع)، و«إنستغرام» (655 ألف متابع)، وبفضله سجل حساب الصحيفة على «تويتر» أكثر من 230 مليون تفاعل ومشاهدة خلال الشهور الـ12 الماضية.

لا تكفي عبارات الامتنان لتوفي القارئ حقه.. بعد أن توّج «الإمارات اليوم» بأكثر من 85 مليون مشاهدة للمحتوى المرئي على منصات «فيس بوك» و«إنستغرام» و«تويتر»؛ ليتصدر محتوى الصحيفة مؤشرات المتابعة العالمية.

مع بداية عام جديد.. تجدد «الإمارات اليوم» تعهدها بالحفاظ على محتوى لا يحيد عن الدقة والصدقية والموضوعية، ويسهم في تحقيق استراتيجية مجلس دبي للإعلام ومؤسسة دبي للإعلام في نقل الصورة المشرقة للإمارات إلى العالم، وتعزيز المسؤولية الوطنية، والتعريف بتراث الدولة وحفظه، وإبراز مكانة دبي مركزاً اقتصادياً وسياحياً عالمياً على خريطة التميز، محلياً وإقليمياً ودولياً.