37 مليون درهم حصيلة 90 رقماً مميزاً في دبي

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ110 لأرقام اللوحات المميزة للمركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي أول من أمس، 37 مليوناً و328 ألف درهم. وقد جرت فعاليات المزاد بفندق غراند حياة في دبي.

وحقق الرقم (AA 13) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ بمبلغ أربعة ملايين و420 ألف درهم، وجاء في المرتبة الثانية الرقم (U 70) وبيع بثلاثة ملايين درهم، وفي المرتبة الثالثة الرقم (Z 1000) بميلوني و210 آلاف درهم، وحل الرقم (V99999) رابعاً وبِيعَ بمليون و260 ألف درهم.

وطرحت الهيئة خلال المزاد العلني 90 رقماً مميزاً، شملت أرقاماً ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات: ( AA-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z).

وتتبع هيئة الطرق والمواصلات خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة.