طقس الغد صحو بوجه عام رطب ليلا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.