"خبز السبيل" مبادرة خيرية مبتكرة تدعم الفئات المتعففة وترسخ مكانة الإمارات الإنسانية ورسالتها الخيرية السامية

أطلق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة المنضوي تحت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر.. مبادرته الجديدة "خبز السبيل" الهادفة إلى مساندة العائلات والأسر المتعففة وفئة الأيدي العاملة بتوفير الخبز مجاناً في مختلف أوقات اليوم في عدة منافذ معتمدة.

وتهدف المبادرة المبتكرة إلى توفير الخبز الطازج للمحتاجين، وذلك عبر آلات ذكية مبرمجة مسبقاً، تقوم بتحضير الخبز وتوفره مجاناً للمحتاجين في عدد من المواقع المعتمدة، ضمن نموذج حديث ومستدام للعمل الخيري.

ويحقق المشروع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، والتي دعا إليها أثناء جائحة كوفيد-19 مؤكدا بأن " لن يمرض أحد. ولن يحتاج أحد. ولن يجوع أحد على أرض الإمارات، من دون أن يهتم به الجميع".

وتوظف المبادرة التكنولوجيا لإنتاج الخبز وتوفيره لمن هم بحاجة، وذلك من خلال أجهزة مبتكرة ذكية توفر الخبز حسب الطلب، ليحصل عليه الفرد مباشرة من الجهاز في خطوات سريعة.

وتتعاون مبادرة "خبز السبيل" في دبي مع مؤسسة "أسواق" لتوفير منافذ توزيع الخبز في عدد من فروعها، وهي فروع المزهر، والورقاء، ومردف، وند الشبا، وند الحمر، والقوز، والبدع.

وتشكل رحلة المستفيدين عملية سهلة وبسيطة، إذ يمكن لأي شخص محتاج أن يضغط على زر "طلب الخبز"، والانتظار قليلاً حتى يجهز الخبز ومن ثم استلامه من الجهاز.

وقال سعادة علي المطوع أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر " هذه المبادرة هي نموذج للوقف المجتمعي المبتكر الذي يفتح باب المساهمة للجميع ويحدث حراكاً خيرياً شاملاً ويرسخ روح التضامن والتكافل بين فئات المجتمع المختلفة ونتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع شركاء المبادرة في المجتمع المحلي للوصول إلى أوسع شريحة من المستفيدين".

وقالت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة " إن الوقف المبتكر يعتبر أداة تنموية تسهم في تعزيز الاقتصاد والتنمية الاجتماعية في المجتمعات. والمجتمع الإماراتي مجتمع متراحم متكافل. ونريد أن نبتكر حلولاً تنموية لصنع مستقبل أفضل وأسعد للشعوب".

ومركز محمد بن راشد العالمي للأوقاف والهبات هو مؤسسة وقفية استشارية لخدمة الإنسانية من خلال تحفيز وتمكين الأوقاف والهبات لتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب. ويقدم المركز خدماته واستشاراته للأفراد والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لإنشاء وإدارة الأوقاف والهبات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال عفان الخوري المدير التنفيذي لشركة أسواق للتجزئة " سعداء بأن نكون شركاء في مبادرة خبز السبيل التي تشكل شبكة أمان مجتمعي يتعاون فيها الجميع من أجل مد يد العون لمن هم بحاجة من الفئة العاملة والأفراد والأسر المتعففة. ونتطلع إلى توفير الخبز من خلال هذه المبادرة في عدد من فروعنا المختارة في دبي".

وتسهم المبادرة في تمكين الأسر المتعففة والفئة العاملة من تأمين حاجتها من الخبز، فيما تمكّن المتبرعين من المساهمة في المبادرة الخيرية. ويمكن لأي متبرع أن يساهم بتبرعه مباشرة من خلال جهاز إنتاج الخبز في مكان تواجده.

وتتيح المبادرة للجميع المساهمة من خلال التبرع عبر خطواتٍ بسيطة، تشمل الضغط على خيار "التبرع" الموجود على شاشة الجهاز، ثم تحديث المبلغ المطلوب التبرع به، ثم إدخال البطاقة المصرفية، وبعدها تأكيد عملية الدفع.

كما يمكن التبرع والمساهمة في مبادرة "خبز السبيل" عبر تطبيق دبي الآن Dubai Now الذكي، أو بإرسال رسالة نصية قصيرة على شبكتي "دو" و"اتصالات" في الإمارات إلى الرقم 3656 للتبرع بقيمة 10 دراهم، أو على الرقم 3658 للتبرع بقيمة 50 درهم، أو على الرقم 3659 للتبرع بقيمة 100 درهم، أو على الرقم 3679 للتبرع بقيمة 500 درهم.

وباستطاعة أي شخص المشاركة في مبادرة "خبز السبيل" في أي وقت ومن أي مكان عبر الموقع الإلكتروني: mbrgcec.ae بحيث يحدد قيمة التبرع التي يرغب بالمساهمة بها كل مرة، ليحصل المحتاجون على الخبز مجاناً.

وللراغبين بالتبرع بوقف خيري مستدام يستمر أثره بشكل يومي، يمكن لهم المساهمة في مبادرة "خبز السبيل" عبر التبرع بقيمة جهاز إنتاج خبز السبيل كوقف يخدم المحتاجين ويوفر لهم قوت يومهم من الخبز دون مقابل.