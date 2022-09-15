سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ورشة "إعلام الميتافيرس"

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام اليوم في سفاري الشارقة ورشة بعنوان إعلام الميتافيرس.

وتناولت الورشة التي نظمها مجلس الشارقة للإعلام تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس المجلس في تطوير الأدوات الإعلامية.. مختلف الجوانب المعنية بالقطاع الافتراضي الحديث والذي يشمل الكثير من المجالات ومن أهمها الإعلام الذي يعد أحد المجالات الكبيرة والمؤثرة على مختلف مناحي الحياة، ولما للواقع الافتراضي من تأثير كبير، ولإحداث نقلة نوعية في الاتصال والأعمال وغيرها.

وتضمنت الورشة أهم المزايا لعالم الميتافيرس في الإعلام مثل توفير فرص للمسوقين والشركات وتمكين التعليم والتعلم عن بعد وتطوير تطبيقات تكنولوجية وتوفير فرص عمل جديدة وغيرها.

كما تناولت الورشة تأثيرات الميتافيرس على مجالات الإعلان والتسويق وصناعة المحتوى بالإضافة إلى طرح العديد من التجارب العربية والعالمية في عالم الميتافيرس.

وتخللت الورشة تطبيقات عملية لتجربة عالم الميتافيرس في الإعلام من خلال نموذج محاكاة لبرنامج تلفزيوني عبر الميتافيرس.