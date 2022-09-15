حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس لمكتب الشؤون الاتحادية في الإمارة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (49) لسنة 2022م، بشأن نقل و تعيين رئيس لمكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُنقل سعادة عبدالله بن علي محيان الكتبي من هيئة الشارقة الصحية إلى مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة و يعين رئيساً للمكتب بنفس درجته الوظيفية و يكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
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