«حماية الطفل» يتلقى 2160 بلاغاً خلال 8 أشهر

أفادت مديرة مركز حماية الطفل والأسرة بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أمينة الرفاعي، بأن المركز تلقى 2160 بلاغاً عبر الخط الساخن 800700 منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وأغلبها بشأن أطفال وتتعلق بالإهمال ومشكلات أسرية (قضايا انفصال، ومشكلات رؤية، ونفقة، وخلافات زوجية).

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أنه يتم التعامل مع تلك البلاغات من خلال مقابلة الأطراف وتحديد مسببات المشكلات التي تؤدي إلى وقوع ضرر على الطفل أو فاقد الرعاية، واتباع إجراءات وتدابير الحماية اللازمة وحل المشكلة من خلال جلسات توجيه وإرشاد، ومرافقة الطفل إلى المستشفى للتأكد من سلامته، وتوقيع المسيء على محضر ضبط ومخالفة وتعهد، حال وجود اعتداء على الطفل، فضلاً عن عقد اتفاق حماية الطفل مع القائم على الرعاية، وإذا استدعى الأمر يتم عرض الطفل على عيادة إشراقة لتقييم حالته النفسية والتأكد من سلامته، وإخضاعه لجلسات تعديل السلوك أو المتابعة النفسية عند الحاجة.

وقالت الرفاعي، إنه يتم التعامل في مركز حماية الطفل والأسرة مع البلاغات من خلال تطبيق إجراءات مصفوفة الخطر التي تحدد طريقة التدخل بالبلاغ، بالإضافة إلى سياسة التعامل مع البلاغات تضمن حماية الأطفال بخطوات استباقية، لتحقيق أعلى مستويات الحماية للطفل.

وأضافت أنه هذه السياسة تتضمن عناصر عدة تتمثل في مبادئ حماية الطفل وفاقدي الرعاية (والتي تشمل فئات كبار السن والمرأة المعنفة وأصحاب الهمم والمرضى النفسيين)، وأنواع الإساءة والعنف، وحقوق الطفل وفاقدي الرعاية، وتقييم الضرر، وآليات حماية الطفل وفاقدي الرعاية والتعامل مع الإساءة وإجراءات الإبلاغ، ووقاية الطفل وفاقدي الرعاية من الإساءة في المرافق، وتقديم خدمات الرعاية الأولية لوقاية الطفل من الإساءة.

وأشارت الرفاعي إلى وجود لجنة مختصة للبت في البلاغات بشكل دوري، كما توجد لجنة دائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية تضم قيادات من إمارة الشارقة، ويتم رفع إحصاءات البلاغات الواردة لخط النجدة مع البلاغات العاجلة بشكل أسبوعي، ليتم مناقشة الإجراءات المتبعة وتذليل الصعوبات.

ولفتت إلى أن المركز أطلق مشروع «نون» لدعم الأطفال فاقدي حق التعليم بالمجتمع وبلغ عدد الأطفال المستهدفين إلى 45 طفلاً، حيث تسعى المبادرة إلى توفير فرص التعليم لهم بالمدارس الحكومية والخاصة خلال العام الجاري.

وأكدت الرفاعي، أن الخط الساخن 800700 يستقبل كل أنواع البلاغات والاستشارات على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع وعلى مستوى إمارات الدولة، وتصنف البلاغات بحسب مصفوفة تقييم الضرر، وفي حال ورود بلاغ عاجل يتم التدخل فوراً، وحل المشكلة خلال 24 ساعة، وفي البلاغات غير العاجلة التي تم تحديدها عن طريق مصفوفة الخطر.