كهرباء الشارقة تستقبل 5539 طلب توصيل للكهرباء والمياه خلال 8 أشهر

استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 845 طلباً لتوصيل الكهرباء الدائم و1070 طلب لاعتماد المخططات للمشروعات التجارية، كما استقبلت عدد 699 طلب توصيل دائم للكهرباء للمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى اعتماد مخططات لعدد 969 طلباً.



وفي قطاع المياه، استقبلت الهيئة 491 طلباً لتوصيل المياه الدائم و463 طلباً لاعتماد المخططات للمشروعات التجارية و470 طلباً لتوصيل المياه الدائم، واعتماد المخططات لعدد 532 طلباً في القطاع الصناعي، وذلك خلال الفترة من بداية يناير 2022 حتى نهاية شهر أغسطس 2022.



وأوضح مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المهندس إبراهيم البلغوني، أن قطاع الطاقة من القطاعات الرئيسة التي تؤثر على النمو الاقتصادي بإمارة الشارقة، وتعتبر الطاقة عصب العملية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الهيئة ركّزت على تطبيق برامج وسياسات تضمن توفر الخدمات وتوصيلها وفق أفضل المواصفات وتيسير الإجراءات مما يساهم تحقيق التنمية المستدامة.



وأكد أن الهيئة تعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد على ضمان استمرارية خدمات الكهرباء والمياه والغاز وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة، والتحول نحو البنية الرقمية المتطورة واعتمادها لأحدث تقنيات وتوصيل الخدمات في موعدها ودون أي تأخير.



وأوضح أن تزايد أعداد طلبات توصيل خدمات الكهرباء والماء للقطاعات التجارية والصناعية يبشر بآفاق اقتصادية واعدة وزيادة الاستثمارات بإمارة الشارقة، مؤكداً حرص الهيئة على توفير الخدمات للمستثمرين وفق أفضل المعايير، كما تعمل باستمرار على مراجعة وتطوير الإجراءات والتحول الإلكتروني للتيسير على المتعاملين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد والمستلزمات لتوصيل الخدمات في موعدها والتنسيق مع المكاتب الاستشارية لمواكبة التغييرات.



وأوضح أن الهيئة وفرت خلال الفترة الماضية عدداً من القنوات الإلكترونية لجميع الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات المشتركة من طلبات اعتماد مخططات وتصميمات المشروعات وطلبات التوصيل الدائم والمؤقت لكافة المشروعات (الكهرباء، المياه، الغاز الطبيعي)، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين وتفعيل الشراكة الاستراتيجية وتوفير كوادر بشرية متخصصة والاستمرار في تطوير مهاراتهم ببرامج تدريبية، مما يساهم في إنجاز المعاملات بدقة وكفاءة وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين