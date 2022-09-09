حاكم عجمان يعزي الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.



وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جلالة الملك تشارلز الثالث وإلى الأسرة الملكية وكافة الشعب البريطانى بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية .