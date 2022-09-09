طفل ينضم لطاقم ضباط شرطة دبي

حققت إدارة التوعية الأمنية التابعة للإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، رغبة الطفل سالم المهيري، في خوض تجربة ضابط شرطة لمدة يوم ، ووفرت له الزي العسكري، ومارس المهام الميدانية ضمن جولة بالدوريات الفارهة تضمنت زيارة مركز الشرطة الذكي "SPS"، وعروض الكلاب البوليسية بالتعاون مع إدارة التفتيش الأمني K9.

وقال مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بطي أحمد بن درويش الفلاسي إن هذه التجربة تأتي ضمن برنامج "إسعاد طفل" ، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا تتوانى عن تلبية أو تحقيق الطلبات في إطار رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية التي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً، إلى جانب دورها في المجال الأمني.

من جهته قال رئيس قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية الرائد علي يوسف آل علي، في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع إن التجربة الشرطية التي قام بها الطفل سالم المهيري جاءت تحقيقاً لطلب عائلته التي كانت في زيارة إلى إحدى فعاليات القيادة العامة لشرطة دبي، وطلبت استضافة ابنها من قبل برنامج "إسعاد طفل" معربة عن تقديرها البالغ للقيادة العامة لشرطة دبي لحرصها على إسعاد طفلها وتحقيق أمنيته.