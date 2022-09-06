الشارقة تحل في المرتبة الثالثة عالمياً في فئة السلامة والأمان بحسب مؤشر "نومبيو" العالمي لعام 2022

حصلت الشارقة على المرتبة الثالثة عالمياً في فئة السلامة والأمان بحسب مؤشر "نومبيو" العالمي لعام 2022،

ووفقاً لما نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فقد أظهرت نتائج مؤشرات جودة الحياة بالإمارة ارتفاع نسبة الشعور بالأمن والأمان، وارتفاع جودة الرعاية الصحية، وانخفاض مؤشرات تكلفة المعيشة ومؤشرات التلوث مقارنة بباقي المدن العالمية.