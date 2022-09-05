اكتشف ما إذا كنت مؤهلا للحصول على إقامة 10 سنوات في الإمارات

تتيح التأشيرة الذهبية إقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين بالقدوم إليها، وتمكنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة لضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية.

وذكرت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن فئات التأشيرة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول، وتمنح التأشيرة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم عليها عبر الخدمات الرقمية لطلب تأشيرة الإقامة الذهبية من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تصريح إقامة ذهبية (المستثمرون)- الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، تصريح إقامة ذهبية (المتخصصون في مجالات الهندسة والعلوم)- الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، تصريح إقامة ذهبية (المبدعون من أهل الثقافة والفن)، والترشح للحصول على الإقامة الذهبية - (لأصحاب المواهب والمبدعين)- وزارة الثقافة والشباب، وتقييم الأهلية للإقامة الذهبية- مكتب أبوظبي للمقيمين

وبالنسبة لطلبات الـتأشيرات من أبوظبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، أو الفجيرة، يمكن التواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على الرقم:600522222.

وبالنسبة للـتأشيرات التي تصدر من دبي، يمكنك التواصل مع خدمة آمر على الرقم المجاني (5111 800) من داخل دولة الإمارات، وعلى الرقم المجاني: +9714-313-9999 للمتعاملين من خارج الدولة.

ونوهت أن نظام التأشيرة الذهبية، يتيح التمتع بمزايا حصرية تشمل: تأشيرة متعددة الدخول لمدة 6 أشهر، وقابلة للتجديد لاستكمال إجراءات الإقامة في حال تواجد الأجنبي خارج الدولة، تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، لا تتطلب وجود كفيل/ضامن أو مستضيف داخل دولة الإمارات، تتيح

إصدار تصاريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي، بما يشمل الزوج والأبناء، إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة لمدة 6 أشهر للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، حيث يمكن لحامل الإقامة الذهبية التغيب عن دولة الإمارات لفترة تتجاوز الـ 6 اشهر، إلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ويمكن لأفراد الأسرة البقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم، في حال وفاة المُعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.