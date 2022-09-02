انطلاق فعاليات النسخة السابعة من «ميدام» الشهر الجاري

تنطلق تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام»، خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري بفندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي-دبي.

ويعتبر مؤتمر «ميدام» منصة لتقديم أحدث المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل، واستعراض التقنيات والخبرات وآخر الابتكارات من جميع أنحاء العالم، من خلال التقاء كبار المتخصصين في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل مع الأطباء الجدد، وسيشمل البرنامج العلمي للمؤتمر مزيجاً غنياً من المحاضرات وورش العمل العملية المميزة.

وقال رئيس المؤتمر، الدكتور خالد النعيمي، إن المؤتمر في نسخته السابعة سيشهد منتدى متطوراً وفريداً من نوعه، كما يتيح فرصة كبيرة للمناقشات بين الباحثين والأطباء من جميع أنحاء العالم، حيث إنه يسهل عملية نشر أحدث ما توصل إليه العلماء والمتخصصون في البحوث في مجالات الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والطب التجميلي.

وأضاف: «يتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر ستة برامج علمية متوازية، بحضور ومشاركة علمية من منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة، الشريك الإنساني للمؤتمر، ومشاركة جمعيات وروابط الأمراض الجلدية في الوطن العربي ومن منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما يشارك بعضها ببرامج علمية رسمية في البرنامج العلمي للمؤتمر».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عبدالله بن سوقات، إن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كان حريصاً على دعم المؤتمر ليكون منصة عالمية تستقطب المتخصصين في مجال الأمراض الجلدية والتجميل والجمعيات العالمية من كل أنحاء العالم.

وأضاف: «بعون من الله استطعنا أن نحقق جزءاً كبيراً من تلك الرؤية، وسنستمر بناءً على النهج الذي رسمه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم».