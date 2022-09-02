«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تفتح باب الالتحاق ببرامجها

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها التعليمية للعام الدراسي 2024/2023. وتشمل هذه البرامج الماجستير والدكتوراه في الرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية، إلى جانب تعلّم الآلة.

واحتلت الجامعة المرتبة 30 عالمياً، في الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية، متقدمة بذلك على العديد من الجامعات البحثية الشهيرة في جميع أنحاء العالم، مثل جامعة ميشيغان وجورجيا تك وجامعة تورنتو في أميركا الشمالية، وإمبريال كوليدج لندن، ومدرسة الفنون التطبيقية في لوزان، وجمعية ماكس بلانك في أوروبا، وغيرها من الجامعات العريقة.

وقال عميد الجامعة البروفيسور فخري كراي: «نسعى إلى تنمية مواهب الطلاب الذين سيرسمون ملامح المستقبل عبر الريادة في المجال الأكاديمي ومجالي الهندسة وريادة الأعمال. لذا نحن نعمل على جذب طلاب متميّزين للعام الدراسي الجديد من جامعات مرموقة داخل الدولة كما خارجها».

وكانت الجامعة قد استقبلت أخيراً 127 طالباً جديداً مع بداية فصل الخريف الدراسي لهذا العام، واستمرت الجامعة في جذب الطلاب المتفوقين من أكثر من 25 دولة، إذ تنافس عدد كبير من المتقدمين على هذه المقاعد الدراسية، وبلغ معدل القبول 3.73%. وقد توزّع الطلاب الجدد بين 22 طالباً في برامج الدكتوراه و105 طلاب في برامج الماجستير، منهم 30 من المواطنين الإماراتيين. وقد بلغ إجمالي عدد طلاب الجامعة بعد انضمام طلابها الجدد 250 طالباً.