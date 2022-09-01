شرطة أبوظبي تسيطر على حريق بمرسى المارينا

نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على الحريق الذي اندلع في قارب بمرسى المارينا في إمارة أبوظبي اليوم .

و أكدت شرطة أبوظبي عبر حسابها في تويتر عن سيطرتها على الحريق دون وقوع إصابات.