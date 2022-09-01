شرطة أبوظبي تسيطر على حريق بمرسى المارينا
نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على الحريق الذي اندلع في قارب بمرسى المارينا في إمارة أبوظبي اليوم .
و أكدت شرطة أبوظبي عبر حسابها في تويتر عن سيطرتها على الحريق دون وقوع إصابات.
#عاجل | تتعامل فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع حريق قارب في مرسى المارينا في امارة ابوظبي ، وقد باشرت الجهات المختصه عملها لمعرفة أسباب الحريق، وتؤكدان على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسميه@adcda997— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) September 1, 2022
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