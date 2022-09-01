كتب

تساءل ذوو طلبة عن جدوى شراء الكتب الدراسية، خصوصاً المنهاجين البريطاني والأميركي، بينما يتم الاعتماد على الشرائح الملخصة على الكمبيوتر، لافتين إلى أن رسوم الكتب تقترب من 1000 درهم.

توصيل

طالب سائقو مركبات بتخصيص مسار لعمال التوصيل (الدليفري)، نظراً لعدم التزام الكثيرين منهم بالقواعد المرورية، ما يعرّضهم لحوادث كبيرة، ويتسبب في إلحاق الضرر بالمركبات المجاورة.

زي

اشتكى أولياء أمور طلبة من اختيار بعض إدارات المدارس منافذ بيع الزي في أماكن بعيدة، ما يكبّدهم عناء الطريق، خصوصاً في حال الاستبدال والإرجاع، متسائلين: لماذا لا تكون عملية البيع داخل مبنى المدرسة؟

ازدحام

تسبب قيام الكثير من أولياء الأمور باصطحاب أبنائهم في الأيام الأولى من العام الدراسي في ازدحام وتكدس المركبات في محيط المدارس، لاسيما مع الوقوف العشوائي، ورغبة البعض منهم في الدخول مع الطلبة من صغار السن إلى داخل المدرسة.

غسيل

أبدى مستخدمون ملاحظات على المركبات المتنقلة، التي انتشرت أخيراً في أبوظبي، لتقديم خدمة غسيل السيارات في المناطق السكنية، إذ تقوم بإشغال المواقف المخصصة للسكان، وتوزيع ملصقات دعائية على زجاج المركبات، فضلاً عن التفاوت في أسعار الخدمة المقدمة.

اتصال

نوّه مقيمون بالتجاوب السريع والدعم الذي يتلقونه من مركز اتصال حكومة أبوظبي، إذ يسارع العاملون فيه إلى حل مشكلات المراجعين بيسر وسهولة.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم مرفقاً بصورة حال توافرها.

sekeek@emaratalyoum.com

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