"الوطني للأرصاد": انخفاض درجة الحرارة خلال شهر سبتمبر

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن شهر سبتمبر يعد الشهر الأخير من شهور الصيف، وتبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض خاصة أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكيا في الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا جنوبا نحو مدار الجدي.

وأوضح المركز أن شهر سبتمبر يشهد ضعف وتراجع تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبيا مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، وتظل الفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، فيما تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل و أوقات الصباح ، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر والبحر.

وأشار إلى أنه خلال شهر سبتمبر تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49 % ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

ولفت إلى متوسط درجة الحرارة خلال شهر سبتمبر، يتراوح ما بين 32 و 34°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين و 38 و 41 °م.، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26 و 29 °م، وأعلى درجة حرارة 51.1 °م في مخيرز سنة 2016، وأقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2015 والتي بلغت 16.5 °م.

وتوقع المركز إلى أن الطقس على الدولة غداً "الخميس" رطب على بعض المناطق الساحلية صباحاً – صحو بوجه عام – وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس الجمعة، رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً - وصحو بوجه عام – وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.