محمد بن راشد: نحتفل بـ"أم الإمارات".. قدوة المرأة الإماراتية فاطمة بنت مبارك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف اليوم.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على "تويتر": في يوم المرأة الاماراتية نحتفل بأم الإمارات وقدوة المرأة الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وتحتفل دولة الإمارات في 28 أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية الذي يمثل مناسبة وطنية مهمة ومميزة للاحتفاء بنساء الإمارات.

ويشكل يوم المرأة الإماراتية فرصة للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها "ابنة الإمارات"، ومساهمتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة.