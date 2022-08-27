تجنب الازدحام في أول أيام العودة للمدارس بإتباع إجراءات بسيطة

ينصح الخبراء في هيئات الطرق والمواصلات باتباع مجموعة من الإجراءات البسيطة لتجنب الوقوع أو التسبب بنشوء أزمات مرورية لا سيما في الأيام المتوقع ان تشهد كثافة في حركة المركبات، والتي أقربها أول أيام العودة للمدارس الذي يوافق بعد غد يوم الاثنين 29 أغسطس. وتؤكد التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات العالمية المعنية بتطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات وبناء شبكات نقل آمنة ومستدامه، انه يمكن للسائقين اتباع عدد من الاجراءات التي تجعلهم يساهمون في التخفيف من الازمات المرورية وتقليص الازدحام الذي يشهد تصاعدا ملحوظا، لا سيما في الاسابيع الاولى بعد انتهاء الاجازة الصيفية وبداية العام الدراسي الجديد.

وتتلخص تلك الإجراءات بما يلي:

1- اختيار التوقيت المناسب للتنقل، حيث يمكن للسائقين تجنب الازدحام بتوقيت موعد تنقلهم من مكان الى آخر في اوقات أما تسبق أو تتأخر عن مواعيد الذروة الصباحية او المسائية.

2- تخطيط الرحلة ومعرفة أفضل الطرق وأكثرها انسيابية قبل الخروج الى الطريق وخلال رحلة التنقل وذلك عبر استخدام عدد من التطبيقات المتخصصة في الكشف عن مواقع الكثافة المرورية واقتراح الطرق البديلة.

3- استخدام المواصلات المشتركة، حيث يمكن لعدد من الزملاء في العمل أو عدد من الأفراد القاطنين في نفس المنطقة ان يستخدموا مركبة واحده ويقودها كل منهم مداورة، وبذلك تقل عدد المركبات الموجودة في الشوارع خلال فترات الذروة، لا سيما وان مدة الرحلة تهون وتمضي بوقت ممتع بصحبة الزملاء ما يخفف الضغط النفسي الناتج عن الازدحام.

4- تقليص عدد الرحلات المقطوعة بالمركبة الخاصة لتخليص العمليات الشرائية او نقل الاثاث او غيرها من المعاملات والمهام التي يمكن ان يتم الاستعانة بشركات الشحن والتوصيل وتقديم الخدمات لإجرائها حيث ان لديهم خبرة أكثر في الطرق، أو تأجيل تلك العمليات لأيام العطلات الأسبوعية.

5- استخدام وسائل المواصلات العامة قدر المستطاع ان لم يكن لكل اجزاء الرحلة، فليكن ببعض منها حيث تتوفر مواقف للمركبات بالقرب من المحطات الرئيسية للمترو على سبيل المثال كما يوجد مواقف مجانية في كثير من المولات القريبة من محطات النقل البري والبحري المتعددة، وذلك ليس فقط لتخفيف الازدحام وتجنبه فحسب بل ايضا لحماية البيئة والمحافظة على اسلوب حياة صحي، وذلك ،.