محمد بن راشد يأمر بترقية 6802 من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترقية 6802 من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي شرطة دبي، وجهاز أمن الدولة في دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، تقديراً لجهود وإنجازات المنظومة الأمنية في الإمارة وما أثمرته من تحقيق أعلى مستويات التنافسية في بسط الأمن والأمان، وتقديم خدمات رفيعة المستوى لأفراد المجتمع، بما يتماشى مع توجهات دبي لتحقيق الريادة العالمية في شتى المجالات.

وشملت الترقيات 4141 من عناصر شرطة دبي، كما استفاد من الترقيات في الإدارة العامة للدفاع المدني 323 منتسباً، وشملت الترقيات 1458 عنصراً من منتسبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إضافة إلى عدد من عناصر جهاز أمن الدولة في دبي.

ووجّه نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على المكرمة الغالية، وما تعكسه من تقدير سموه لرجال الأمن وما يقدمونه من جهود في خدمة الوطن ضمن مختلف المواقع والتخصصات، مؤكداً أن هذه المكرمة تمثل حافزاً كبيراً للعناصر كافة لمواصلة العمل على توطيد دعائم الأمن وتوفير أعلى مستويات الأمان لكل من يعيش على أرض دبي ودولة الإمارات، والحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها في مختلف المجالات.

وأكد أن المكانة الرفيعة التي حققتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستوجب بذل المزيد من الجهد من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، مع مواصلة الاستثمار في الكادر الوطني وتمكينه بكل الأدوات التي تكفل له أعلى مستويات التميز في الاضطلاع بمهامه الأمنية على أفضل وجه وتطبيق أرقى المعايير التي تكفل لجميع أفراد المجتمع أرقى درجات الأمن والسلامة في الظروف والأوقات كافة.

وقدّم ضاحي خلفان خالص التهنئة إلى المشمولين بقرارات الترقية، من القادة وكبار الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي شرطة دبي وأمن الدولة في دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق أرقى مستويات الأداء وتوفير أكثر الخدمات جودة وكفاءة وسرعة لجميع أفراد المجتمع، من أجل ضمان سلامتهم وراحتهم وسعادتهم.