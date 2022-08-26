«تنمية المجتمع» في دبي تتفقد جاهزية المدارس غير الربحية

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، جولة تفقدية للمدارس غير الربحية المرخصة لديها والتي تقدم خدماتها للجاليات المقيمة في الدولة، بهدف الاطلاع على جاهزية هذه المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد ومطابقة المعايير والمواصفات العامة لديها مع ما تعتمده الهيئة لضمان توفير أفضل الخدمات للمستفيدين. وترأس الجولة التفقدية، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في الهيئة الدكتور عمر المثنى، حيث شملت الجولة خمسة مدارس هي المدرسة الفرنسية، والمدرسية اليابانية، والمدرسة الصينية، ومدرسة جميرا الناطقة بالإنجليزية، (JESS)، ومدرسة وكلية دبي الناطقة بالإنجليزية (DESS). وتستقبل المدارس غير الربحية العاملة في دبي والمرخصة لدى هيئة تنمية المجتمع نحو 20 ألف طالب وطالبة من أبناء الجاليات المقيمة في الإمارة، حيث تسهم هذه المدارس بشكل كبير في تعزيز التواصل الثقافي والمعرفي بين أبناء الجاليات والمجتمع المحلي، وتلعب دوراً مهماً في تعزيز انتمائهم للقضايا المجتمعية والإنسانية العامة وتشجيعهم على العمل التطوعي والمشاركة في التعريف بثقافاتهم بما يعزز التماسك المجتمعي في الإمارة. وأكد المثنى أن ترخيص المنشآت الاجتماعية غير الربحية العاملة في إمارة دبي يهدف بشكل أساسي إلى تطوير الشراكة مع المنشآت الأهلية العاملة في الإمارة وتقديم الدعم لهم بما يسهم في رفع جودة معايير الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت وضمان ملاءمتها لمعايير الجودة التي تعتمدها الهيئة وبما يتناسب مع مصلحة وحماية حقوق المستفيدين من خدماتها، مشيراً إلى أن أهمية جودة الخدمات تزداد بشكل أكبر في حال كان المستفيدين من الفئات الأكثر عرضة للخطر سواء الأطفال أو أصحاب الهمم أو غيرهم.