5 نصائح من "اجتماعية الشارقة" لذوي الطلبة بشأن أول أسبوع دراسي

وجهت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، 5 نصائح لذوي الطلبة لجعل أول أسبوع دراسي لأبنائهم ناجحاً، داعية إياهم لأخذ صورة للذكرى مع الطفل في أول يوم دراسي في المدرسة، يشعره بمدى سعادته بدخول المدرسة، بالإضافة إلى تعرف الوالدين على أسماء زملائه في الفصل وتعريفهم به، بما يشعر الطفل بالطمأنينة.

ودعت الدائرة ذوي الطلبة للبقاء مع الطفل لفترة قصيرة والخروج فور انشغاله في الأنشطة مع المعلمة، وعدم إظهار الوالدين الحزن لتركهم طفلهم في المدرسة، لأن ذلك يوحي للطفل بأن المدرسة مكان مخيف وغير آمن، لافتة إلى ضرورة استقبال الطفل بالحضن والقبلات عند عودته من المدرسة، لتعويضه عن غيابه عن المنزل.

كما وجهت الدائرة 4 نصائح لذوي الطلبة لتهيئة أطفالهم للمدرسة، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد بنهاية الشهر الجاري.

وتضمنت نصائح الدائرة تعديل وقت النوم ليكون مناسباً للطفل قبل فترة كافية من بدء الدراسة، وتحبيب الطفل في المدرسة وعدم تذكير الطفل بالدراسة على شكل تخويف أو بصورة سلبية، والاستماع والمناقشة لتساؤلات الطفل ومخاوفه، والتسوق للمدرسة وجعل الطفل يشارك في التسوق.