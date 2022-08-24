5 لاعبين يتقاسمون صدارة بطولة "الأساتذة" بمهرجان أبوظبي للشطرنج

افتتح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية منافسات الجولة الثامنة من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، في نسخته الـ28، والمقامة حاليا بحضور حسين عبد الله الخوري رئيس اللجنة المنظمة وحرص على متابعة مباريات بطولتي "الأساتذة" و"المفتوحة".

يشارك في منافسات النسخة الـ28 أكثر من 1100 لاعب من 55 دولة، يتنافسون في 11 بطولة متنوعة و يبلغ إجمالي جوائزها 300 ألف درهم، ومن المقرر أن يسدل الستار على المهرجان غداً الخميس.

كانت منافسات بطولة "الأساتذة" قد شهدت تقاسم الصدارة بين 5 لاعبين نتيجة تعادل لاعبي المقدمة، بعد المواجهة القوية بين الأمريكي راي روبسون والهندي أرجون أريكياسي و التي تعد واحدة من أفضل مباريات المهرجان وانتهت بالتعادل وسمحت لباقي المتنافسين باللحاق بالصدارة.

و المتنافسون الـ5 الذين بلغوا الصدارة هم الأمريكي راي روبسون، والهندي أرجون أريكياسي، والهولندي فان فورست، والأوزبكي يعقوبوف نودر بيك، والإيراني أمين طبطبائي، ورصيد كل منهم 5.5 نقطة.

و في منافسات البطولة "المفتوحة"، تصدر الهندي روهيت الترتيب برصيد 7 نقاط دون أي خسارة أو تعادل بعد فوزه في جميع مبارياته رغم مشاركته في بطولتي الناشئين والمفتوحة في الوقت نفسه بما يعادل نحو 10 ساعات لعب يوميا و ينافس على المركز الأول في البطولتين.. يليه في المركز الثاني مواطنه براسانا برصيد 6.5 نقطة، ويتساوى في المركز الثالث 5 لاعبين برصيد 6 نقاط لكل منهم وهم أحمد فريد من الإمارات ، وجوشوا اديجوا /نيجيريا/ وتيجران أزاريان /أرمينيا/ وميرازيز كوزييف ومحمد زهدي /أوزبكستان/.

و ضمن منافسات بطولة "الناشئين" واصل اللاعب الإيراني رضا مهداوي صدارته بفوزه على السوري رامي طلب ليرفع رصيده إلى 7.5 نقطة يليه 4 لاعبين يتساوون في النقاط بالمركز الثاني.