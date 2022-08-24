شرطة دبي تعزز ريادة المرأة الإماراتية في 73 تخصصاً

حققت المرأة الإماراتية في شرطة دبي قفزات نوعية لافتة واستثنائية خلال العقد الأخير .

وأكد سعادة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة لمجلة الأمن التابعة لشرطة دبي أن القيادة العامة لشرطة دبي تواكب توجهات القيادة الرشيدة في جعل المرأة شريكة للرجل في مختلف نواحي الحياة ودعمها وضمان حقوقها عبر سن قوانين وتشريعات تساهم في تعزيز حضورها وتمكينها .

ونوه بالاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الدولة التي توفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات في وضع خطط وبرامج عملها من أجل توفير حياة كريمة للمرأة .

وقال اللواء أحمد رفيع إن شرطة دبي حريصة على دعم وتمكين العنصر النسائي في القطاعات الشرطية المختلفة ووضع أطر وبرامج تدريبية وتأهيلية لرفد شرطة دبي بالكفاءات النسائية المتميزة في كافة التخصصات .

ونوه باهتمام شرطة دبي بالعنصر النسائي عبر تخصيص مجلس نسائي يُعنى بشؤون المرأة وتفعيل مشاركتها في العمل الأمني والشرطي ليساهم في تعزيز مسيرة الدولة على خارطة التنافسية العالمية .

و جانبه أكد العميد دكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية أن شرطة دبي تؤمن بقدرة المرأة على المشاركة في دعم التوجهات الحكومية بحلول مُبدعة ومؤثرة منوهاً بامتلاك شرطة دبي لكوادر نسائية استثنائية أثرت في منظومة العمل الشرطي .

وأوضح العميد صالح أن الإدارة العامة للموارد البشرية تحرص على تحقيق التوازن بين الجنسين في التخصص والعمل وضمان حصول المرأة على كافة الميزات والحقوق التي يكفلها القانون .

وأضاف "حققنا ارتفاعا بنسبة 69% في ابتعاث العنصر النسائي للدراسة سواء داخل الدولة أو خارجها وذلك خلال العشر سنوات الأخيرة مقارنة بالعشر سنوات التي قبلها منها 73 تخصصا مختلفاً ما بين في العلوم الجنائية والحيوية والاتصال والقانون والسياسة ونظم الذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات النوعية والفريدة. واليوم هناك 23 من العنصر النسائي مبتعثات للدراسة ما بين شهادة دكتوراه وماجستير وبكالوريوس .

بدورها قالت الرائد خبير عنود السعدي رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي إن المجلس أُعيد تشكيله في عام 2017 لتتركز مهامه على دعم وتمكين العناصر النسائية في شرطة دبي بحيث تواكب التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة في إسعاد المجتمع الداخلي .

وأضافت "تتمثل رؤية المجلس في تعزيز مشاركة المرأة الفاعلة لإسعاد المجتمع ويعمل على معالجة التحديات والتغيرات المستقبلية المتوقعة في مختلف المجالات والمساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية والتعاون مع الجهات الحكومية لتقديم المبادرات المجتمعية التي تعزز دور المرأة .

ونوهت الرائد السعدي بأبرز الإنجازات التي حققها المجلس ومن ذلك تأهيل عدد 190 عنصراً نسائياً في شرطة دبي عبر دورات تخصصية بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بواقع 45 في دورة تمكين القيادات النسائيةو68 في دورة قيادة المرأة الفعالةو77 في دورة مهارات التواصل المتقدمة للمرأة العاملة.

وقال اللواء الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي إن الأكاديمية سبق واحتفلت في بداية هذا العام بتخريج الدفعة الأولى والثانية للطالبات المرشحات خلال الحفل الاستثنائي "حفل تخريج الخمسين" في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي وعددهن 61 مرشحة في المجالات الأمنية والقانونية وعلى مختلف المستويات العلمية تسلحن بأفضل العلوم والمعارف الشرطية لينضمن إلى إخوانهن في ميادين العز والشرف ويساهمن في خدمة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره في حين يبلغ عدد المرشحات اليوم على مقاعد الدراسة 88 مرشحة في بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية.

وأكد اللواء السويدي أن الأكاديمية توفر بيئة مرنة وسلسة في الدراسة لكلا الجنسين وفي الوقت ذاته تمنح العنصر النسائي خصوصية في التدريب والقاعات وكافة الميزات الأخرى أسوة بالطلاب .