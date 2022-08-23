«كهرباء الشارقة» توصل الغاز الطبيعي لـ 336 منزلاً في «السيوح 16»

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ‏توصيل الغاز الطبيعي لـ336 منزلاً ضمن المستفيدين من برنامج زايد للإسكان في منطقة السيوح 16 بعد الانتهاء من تنفيذ الشبكة الداخلية للمنطقة وفق أفضل المواصفات الفنية واشتراطات الأمن والسلامة. وأوضحت مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة، المهندسة آمنة بن هده، أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل التابعة لبرنامج زايد للإسكان، يأتي ضمن مبادرات الهيئة لتوفير أفضل الخدمات، حيث تم تنفيذ المشروع وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل قبل تسليمها للمستفيدين، وتوفير الإمكانات اللازمة التي تؤدي إلى مزيد من الاستقرار، وتعزز من جودة الحياة والمعيشة الكريمة، ضمن الدعم الحكومي الذي تقدمه الإمارة للبرنامج. وأكدت حرص الهيئة على توصيل شبكة الغاز الطبيعي لجميع المناطق في الشارقة، وتشجيع الفئات المختلفة على الاستفادة من المزايا التي توفرها.