محمد بن راشد :"في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر زايد الخير"
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة شكر للمتطوعين و العاملين في قطاع العمل الإنساني وذلك عبر تغريدة في حسابه الرسمي في تويتر.
وشكر سموه جميع العاملين و المتطوعين في هذا القطاع في تغريدة قال فيها :"في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر زايد الخير، ونستذكر رسالة الخير لدولة الإمارات..ونشكر جهود جميع العاملين المخلصين في هذا القطاع.. "
و أضاف سموه: "وأشكر جهود ١٤٥ ألف متطوع في ٩٧ دولة ساعدونا في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد للوصول ل٩٠ مليون مستفيد في ٢٠٢١..والقادم يحمل خيراً أكثر باذن الله."
في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر زايد الخير، ونستذكر رسالة الخير لدولة الإمارات..ونشكر جهود جميع العاملين المخلصين في هذا القطاع.. وأشكر جهود ١٤٥ ألف متطوع في ٩٧ دولة ساعدونا في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد للوصول ل٩٠ مليون مستفيد في ٢٠٢١..والقادم يحمل خيراً أكثر باذن الله.— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 18, 2022
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news