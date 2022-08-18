توقف الجهات الحكومية تدريجياً عن استخدام الدرهم الإلكتروني
أعلنت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي في تويتر عن توقف الجهات الحكومية عن استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني كوسيلة لسداد رسوم خدماتها وذلك بشكل تدريجي على مدار الأشهر الثلاث المقبلة .
وأشارت الوزارة إلى إمكانية سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام خيارات الدفع العالمية المقبولة في الدولة .
ستتوقف الجهات الحكومية بشكل تدريجي على مدار الأشهر الثلاث المقبلة عن استخدام منظومة #الدرهم_الإلكتروني كوسيلة لسداد رسوم خدماتها. وعليه يمكن للمتعاملين سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام خيارات الدفع العالمية المقبولة في الدولة#خدماتي_رقمية #وزارة_العدل pic.twitter.com/FGqbS9S5It— وزارة العدل (@MOJ_UAE) August 18, 2022
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