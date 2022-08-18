توقف الجهات الحكومية تدريجياً عن استخدام الدرهم الإلكتروني‬⁩

أعلنت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي في تويتر عن توقف الجهات الحكومية عن استخدام منظومة ⁧‫الدرهم الإلكتروني‬⁩ كوسيلة لسداد رسوم خدماتها وذلك بشكل تدريجي على مدار الأشهر الثلاث المقبلة .

وأشارت الوزارة إلى إمكانية سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام خيارات الدفع العالمية المقبولة في الدولة .