حاكم الشارقة يتفقد سكنَي طلاب وطالبات جامعة خورفكان

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة خورفكان، أمس، سكنَي طلاب وطالبات جامعة خورفكان.

واطلع سموه في بداية جولته على مبنى سكن الطالبات الواقع بمنطقة المديفي بخورفكان، حيث استمع إلى شرح مفصل حول ما سيضمه السكن من مرافق وخدمات متنوعة ومستوى استيعابه لأعداد الطالبات.

ويتكون سكن الطالبات من ثلاث فلل سكنية جديدة على مساحة 10 آلاف قدم مربعة وتحتوي على طابقين يضمان الغرف السكنية، والصالة المشتركة متعددة الاستخدام، إضافة إلى الساحة الخارجية.

وانتقل صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى مبنى سكن الطلاب، الواقع على شارع كورنيش خورفكان، حيث تعرف على محتويات السكن من الغرف والقاعات والخدمات التي توفر البيئة الآمنة والمحفزة على الدراسة خلال فترة الإقامة في السكن.

ويتكون مبنى سكن الطلاب من سبعة طوابق على مساحة 7000 قدم مربعة، ويضم 70 غرفة وغيرها من القاعات والغرف القابلة للاستخدام المتعدد لأغراض الترفيه أو التعليم.

رافق سموه خلال جولته المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، ورئيس دائرة التشريفات والضيافة، محمد عبيد الزعابي، ومدير جامعة خورفكان، الدكتور أحمد الشماع، وعدد من مسؤولي الجامعة.

كما تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مبنى مركز المؤتمرات، ومبنى مجمع المحاكيات البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

واطلع سموه على المخططات الخاصة بمرافق ومحتويات المبنى الذي يضم مسرحاً وعيادة وقاعة متعددة الاستخدامات، إضافة إلى مواقع لمحالّ، ومكتبة، وخدمات متنوعة.

واطلع سموه على المسرح المتميز في مركز المؤتمرات الذي يضم 900 كرسي، تم توزيعها بطريقة متدرجة لتوفر الانسيابية في الحركة والاستمتاع بمشاهدة خشبة المسرح بشكل كامل، إضافة إلى تنوع الوسائل والتقنيات الحديثة المستخدمة فيه.

وسيخصص المسرح لمختلف المناسبات والمؤتمرات وتنظيم حفلات التخرج وغيرها.

وخلال تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة، مبنى مجمع المحاكيات البحرية بالأكاديمية، زار عدداً من المختبرات العلمية المتقدمة التي تضمها الأكاديمية لأغراض تعليم وتدريب الطلبة في مختلف الفصول الدراسية، إلى جانب أغراض تدريب المتخصصين العاملين في مجالات النقل البحري. واطلع على المختبرات المصغرة لمركز قيادة السفينة، التي تتضمن تجربة محاكاة قيادة السفينة كنموذج تدريبي يُمكّن الطلبة من التعرف إلى محتويات مقصورة القيادة وأدوار قائد السفينة بصورة كاملة.

ويتضمن كل مختبر خمسة مجسمات حقيقية متكاملة لمقصورة قيادة السفينة بكامل محتوياتها وأجهزة الضبط الملاحية والاتجاهات، إلى جانب التحكم الصوتي وشاشات كبيرة لبيان خط سير السفينة وكيفية التعامل مع أحوال الطقس المختلفة خلال رحلة السفينة.

كما توقف سموه عند مختبر التدريب متعدد الاستخدامات، حيث تعرّف إلى ما يضمه المختبر من أجهزة حاسوب لأغراض التدريب العلمية التي تشمل التخصصات البحرية التي تطرحها الأكاديمية للطلبة والمسارات العلمية والتكنولوجية المتنوعة.

• حاكم الشارقة زار عدداً من المختبرات العلمية المتقدمة التي تضمها الأكاديمية لأغراض تعليم وتدريب الطلبة.