%20 زيادة في تصدير الأغذية من الدولة

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة أن تصدير وإعادة تصدير الأغذية، نشطا خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو يزيد على 20% مقارنة بالعام السابق، وبمعدل يومي بلغ 16 ألفاً و355 طناً من الأغذية.

وأكدت الوزارة نمو معدل استيراد الأغذية في الدولة بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة ما يزيد على 41 ألف طن من الأغذية يومياً، مشيرةً إلى أن معدل الاستيراد الشهري لسلة السلع الاستراتيجية بلغ نحو 89 ألف طن من القمح (والدقيق)، و67 ألف طن من الأرز، و96 ألف طن من السكر، و53 ألف طن من البقوليات، و52 ألف طن من زيوت الطعام.

وذكرت الوزارة أن نسبة الاستيراد الشهري لسلة منتجات اللحوم فاق الـ20 ألف طن من اللحوم الحمراء، ونحو 56 ألف طن من الحليب ومنتجاته، و53 ألف طن من الدواجن، و10 آلاف طن من البيض، و22 ألف طن من الأسماك.وأفادت وزارة التغير المناخي والبيئة بأن عدد المنتجات الغذائية التي تم تسجيلها في النظام الاتحادي الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية (زاد)، حتى نهاية العام الماضي، بلغ 949 ألفاً و200 منتَج غذائي، شملت باقة متنوعة من تصنيفات المنتجات الغذائية، منها 69 ألفاً و243 من منتجات الألبان، و64 ألفاً و991 منتَج لحوم.

وأكد وكيل الوزارة المساعد، المهندس عيسى الهاشمي، لـ«الإمارات اليوم»، حرص الدولة على تنويع مصادر الاستيراد لضمان تنمية واستدامة الثروة الحيوانية.

وبلغ متوسط معدل الاستيراد الشهري للأعلاف خلال الربع الأول من العام الجاري 115 ألف طن، وما يقارب 43 ألف طن من الشعير، و27 ألف طن من الذرة، و21 ألف طن من فول الصويا، وتضم قائمة الدول الأبرز لاستيراد هذه السلع إسبانيا وإيطاليا، وباكستان، وأستراليا، والأرجنتين، وباراغواي، ورومانيا.

وتواصل الإمارات تدعيم منظومة أمنها الغذائي عبر سلسلة متكاملة من الإجراءات، تتمثل في رفع مستوى التعاون مع الدول والأسواق على مستوى العالم، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز عمليات الاستثمار الزراعي المحلي والأجنبي (الخارجي)، إضافة إلى الاستكشاف الدائم للأسواق التي يمكن الاستيراد منها، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية لأمن وسلامة الغذاء.

ولفت إلى أن عدد الأسواق المعتمدة لتصدير الثروة الحيوانية الحية (المواشي) إلى الدولة يزيد على 48 دولة، في حين يصل عدد المسالخ المعتمدة لتصدير اللحوم الحمراء والبيضاء للدولة 216 مسلخاً من 66 دولة.

وقال الهاشمي إن الوزارة تعمل بشكل مستمر على التنسيق مع الدول المصدرة لاعتماد البروتوكولات الصحية لاستيراد المنتجات الغذائية، بهدف تعزيز الاستثمار، وضمان انسيابية التبادل التجاري.

وفي ما يخص المنتجات والمشتقات البروتينية من مختلف أنواع اللحوم والدواجن ومنتجاتها تطبق الوزارة أعلى معايير أنظمة سلامة الغذاء لضمان توافر الأغذية المطابقة للاشتراطات والمطبقة لمواصفات الدولة ودستور الغذاء، بالتعاون مع شركائها على تعزيز سلامة الغذاء المستورد والمتداول وتوفير غذاء آمن، وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة، من خلال تطبيق حزمة من الضوابط والمعايير.

949 ألف منتَج غذائي

وقال وكيل الوزارة المساعد، المهندس عيسى الهاشمي في وزارة التغير المناخي والبيئة إن قائمة الدول الخمس الأهم في حركة تصدير المنتجات الغذائية للدولة خلال عام 2021 ضمت الهند، الشريك الأكبر للدولة في مجال استيراد الغذاء، إذ بلغت نسبة صادراتها للدولة 13.9% من إجمالي حجم استيراد الدولة، تلتها البرازيل 10.2%، ثم كندا 7.4%، وأستراليا 7.3%، وباكستان 5.2%.

• «معدل استيراد الأغذية نما بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام الجاري».