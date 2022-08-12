إجراءات وتدابير استباقية لمواجهة الحالة الجوية

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أمس، أن كل الجهات المعنية بالتعامل مع الحالات الجوية عقدت اجتماعاً تنسيقياً، للوقوف على جاهزية جميع الفرق المحلية والوطنية لضمان الاستجابة الفعالة والسليمة لأية مخاطر، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات المعتمدة للتخفيف من تداعيات الحالة الجوية في المناطق التي قد تتأثر.

وتفصيلاً، عقدت الجهات المعنية بالتعامل مع الحالات الجوية (الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية والقيادات الشرطية، والمركز الوطني للأرصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية) اجتماعاً تنسيقياً للوقوف على جاهزية الدولة لمواجهة الحالة الجوية المقبلة، التي قد تتأثر بها الدولة في نهاية الأسبوع، للتأكيد على جاهزية الدولة واستعدادها لمواجهة الحالة الجوية والحد من تداعياتها.

وتشهد الدولة غداً الأحد وحتى الخميس المقبل امتداد منخفض جوي سطحي يمتد من الشرق في اتجاه الغرب، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، يعمل على تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة بين المتوسطة والغزيرة أحياناً، وقد يصاحبها البرق والرعد على بعض المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية مع انخفاض في درجات الحرارة.

وخلال الاجتماع، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون هناك امتداد لمنخفض جوي يصاحبه سقوط أمطار مختلفة الشدة في المناطق الشرقية والجنوبية نهاية الأسبوع الجاري، فيما استعرضت وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والبنية التحتية الإجراءات المعتمدة للتخفيف من تداعيات الحالة الجوية في المناطق التي قد تتأثر، حسب ما أشار إليها المركز الوطني للأرصاد في تقريره.

فيما أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في المناطق المتأثرة من قبل الجهات المعنية كافة، بهدف الحد من تداعيات الحالة الجوية وتخفيفها، وضمان استمرارية عمل الجهات الحيوية، مشددة على أن جميع الفرق المحلية والوطنية على جاهزية عالية لضمان الاستجابة الفعالة والسليمة لأية مخاطر قد تقع جراء الحالة، إضافة إلى تأكيد الهيئة على جاهزية الإجراءات الإعلامية وتفعيل برامج التوعية والتحذير في مثل هذه الحالات.

وأهابت بكل الجهات والجمهور ضرورة اتباع الإجراءات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية لضمان سلامتهم أثناء مرور الحالة الجوية، واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية للدولة، وعدم تداول الشائعات ونشرها تجنباً للمساءلة القانونية.

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الجنوبية، قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس بعد غد الاثنين، غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتمتد على بعض المناطق الغربية، يصاحبها سقوط أمطار مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يستمر الطقس يوم الثلاثاء 16 أغسطس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

• «الأرصاد»: منخفض جوي تصاحبه أمطار وبرق ورعد.