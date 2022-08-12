طقس الغد حار وصحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب شرقاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والمد الثاني عند الساعة 01:56 والجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 19:43 ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:56 والمد الثاني عند الساعة 22:41 والجزر الاول عند الساعة 17:01 والجزر الثاني عند الساعة 05:00.