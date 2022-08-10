فتح سدود في الفجيرة ورأس الخيمة لتخفيف الضغط عليها

فتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، بوابات عدد من السدود في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، بهدف تخفيف الضغط عليها بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها الدولة، وكخطوة احترازية لهطول أمطار متوقعة مستقبلاً، إضافة إلى الاستفادة من مياه السدود في تحسين منسوب المياه الجوفية.

وذكرت الوزارة على «إنستغرام»، أن السدود التي تم فتحها تشمل سد الوريعة في إمارة الفجيرة، وسدود شوكة الرئيسي، وصفني، وبراق، والعجيلي، وعشواني1، وممدوح في إمارة رأس الخيمة، داعيةً الجمهور والقاطنين بالقرب من السدود والأودية إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة.

وشهدت الدولة خلال الأيام الماضية سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في مناطق عدة، خصوصاً في أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان.