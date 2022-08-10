مشروع جديد لـ«الشارقة الخيرية» في «الموردة 2»

وضعت جمعية الشارقة الخيرية حجر الأساس لمسجد «البركة» في منطقة «الموردة 2» بالشارقة، بالتنسيق والتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وبحضور رئيس قطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة في الجمعية، الدكتور علي محمد السلامي. وحضر من دائرة الشؤون الإسلامية نائب مدير فرع الدائرة بالذيد، سالم المنصوري.ويأتي وضع حجر الأساس للمسجد بمثابة البدء الرسمي في تنفيذ عمليات البناء، التي ستستمر 16 شهراً، وصولا للانتهاء منها تمهيدا لتسليمه.