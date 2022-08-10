«جودة الحياة» يناقش مشروعات شبابية ومبادرات في البنية التحتية

أكدت وزيرة تنمية المجتمع رئيسة مجلس جودة الحياة، حصة بنت عيسى بوحميد، أن مفهوم جودة الحياة أصبح جزءاً من الواقع اليومي المستهدف من أجل مجتمع أكثر استقراراً وتطلعاً لمستقبل مشرق.

جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الثاني لمجلس جودة الحياة الذي عقد في مبنى مؤسسة دبي للمستقبل بحضور ومشاركة الجهات الأعضاء في المجلس حيث جرت مناقشة مستجدات البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة التابع لوزارة تنمية المجتمع ونتائج فعالية اليوم العالمي للسعادة وأبرز المبادرات التي تعزز جودة الحياة على مستوى الدولة.

وأشارت إلى أن الدولة تعيش أجواء من المشروعات التحولية المتسارعة تتركز نتائجها وأهدافها حول تنمية وتفعيل مفهوم جودة الحياة.