محمد بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً أمس من رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، شهباز شريف، تناول الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم التنمية في البلدين الصديقين ويوسع قاعدة مصالحهما المشتركة.

وقد عبر شريف، خلال الاتصال، عن شكره العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعم دولة الإمارات لبلاده على المستويين الاقتصادي والتنموي، مشيداً بالتطور الإيجابي في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ومن جانبه، نوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالعلاقات الإماراتية - الباكستانية التاريخية، وتمنى لباكستان وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

• رئيس الدولة تمنى لباكستان وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.



• شريف شكر الإمارات على دعمها لبلاده على المستويين الاقتصادي والتنموي.